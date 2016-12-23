Причиной смерти пожилых супругов в селе Ддмашен стал угарный газ

Причиной смерти обнаруженных 22 декабря 2016 года погибшими в собственном доме пожилых супругов Ерванда Хачатряна (1937 г.р.) и Шушаник Хачатрян (1935 г.р.) в селе Ддмашен Гегаркуникской области, согласно полученным предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, стал угарный газ.

Как сообщил «Арменпресс» эксперт отдела Севан-Чамбарак судебно-медицинского научно-практического центра Министерства юстиции РА Саак Аветисян, смерть супругов, скорее всего наступила в результате отравления угарным газом, хотя окончательно это будет подтверждено лишь после завершения судебно-химической и судебно-психологической экспертиз. “У Шушаник Хачатрян смерть наступила в результате сердечной недостаточности из-за отравления угарным газом, а у Ерванда Хачатряна от отравления угарным газом и ожогового шока. На его голове и руке обнаружены следы от ожогов, которые он получил в бессознантельном состоянии, после падения на электрическую плитку. Безжизненные тела супругов были обнаружены 22 декабря в пределах 11:00 часов. По всей вероятности, их смерть наступила вечером 21 декабря”, - отметил Аветисян.

По факту дела возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие

Хосров Хлхатян