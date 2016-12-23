В Ереване задержан грабитель пункта обмена валюты

В отделении Полиции Маштоца 20 декабря в 09:08 часов было получено сообщение о том, что неизвестный ударил сотрудницу супермаркета “Крпак”, расположенного на ул. Башинджагян и украл у нее всю имеющуюся сумму. Сотрудница пункта обмена валюты указанного супермаркета сообщила выехавшей на место происшествия оперативной группе, что в 09:00 часов около пункта обмена валюты неизвестный ударил ее по голове и вырвал у нее из рук пакет, в котором находилась сумма, соразмерная 7 000 000 драмов, после чего злоумышленник скрылся. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Полиции РА.

По факту возбуждено уголовное дело.

Благодаря предпринятым сотрудниками Главного управления уголовного розыска Полиции РА, Ереванского управления Полиции РА, а также сотрудников отделения Маштоца комплексным оперативно-розыскным мероприятиям и поисковой работе 22 декабря, в 6 часов, по подозрению в совершении данного преступления на пограничном пропускном пункте Баграташена был обнаружен и подвергнут приводу Альберт Ванян, 1986 года рождения.

Ванян задержан. Предпринимаются соответствующие мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента и поиска похищенной суммы.

Предварительное следствие продолжается.