23 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял президента компании «Гранд Холдинг» Микаэла Варданяна и директора компании «Масис Тобако» Огaнеса Тадевосяна. , Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных инвестиционных и благотворительных программ.

Президент Саакян отметил, что табаководство в Арцахе стало одним из самых динамично развивающихся направлений сельского хозяйства, подчеркнув важный вклад компании «Гранд Холдинг» в это дело.