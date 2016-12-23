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Бако Саакян принял президента компании «Гранд Холдинг» Микаэла Варданяна и директора компании «Масис Тобако» Огaнеса Тадевосяна


23 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял президента компании «Гранд Холдинг» Микаэла Варданяна и директора компании «Масис Тобако» Огaнеса Тадевосяна. ,      Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента НКР.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе различных инвестиционных и благотворительных программ.
Президент Саакян отметил, что табаководство в Арцахе стало одним из самых динамично развивающихся направлений сельского хозяйства, подчеркнув важный вклад компании «Гранд Холдинг» в это дело.



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