Путин в двенадцатый раз соберет большую пресс-конференцию: Прямой эфир

Президент России Владимир Путин соберет в пятницу почти 1,5 тысячи журналистов на традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Для главы государства она станет двенадцатой. Впервые Путин отложил встречу на сутки: в четверг было прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет практически с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392. Столь внушительная аудитория - одно из объяснений, почему ежегодную встречу российского лидера с представителями СМИ стали называть "большой".

Еще одно объяснение определения "большая" - отсутствие временного регламента разговора Путина с журналистами. Когда завершить беседу, решает сам глава государства. Самой короткой по времени - 1 час 33 минуты - была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В прошлом декабре пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Общение президента с журналистами покажут в прямом эфире телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал". Трансляцию намерены также вести радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".