Армения обладает огромным потенциалом для развития сотрудничества со странами– членами ЕАЭС: замминистра

Форум под названием “Перспективы развития промышленного сотрудничества ЕАЭС-Армения” объединил ряд чиновников органов госуправления стран – членов ЕЭК и ЕАЭС, руководителей бизнес-структур, послов и коммерческих представителей для обсуждения вопросов развития промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС и предложения их решений, передает «Арменпресс».

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян отметил, что в различных сферах имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества между государствами – членами ЕАЭС, и Армения готова к этому.

“Здесь мы совместно будем подводить итоги проделанной работы, выслушивать предложения по повышению на новый уровень промышленного сотрудничества, использовать все механизмы, стимулирующие сотрудничество. В частности, это создание технологических платформ и их задействование, разумное использование государственной поддержки. Использование перечисленных механизмов должно создать реальные возможности, способствовать расширению товарооборота. Несомненно, самым важным стимулом являются инвестиции, и Армения, учитывая это, создает все необходимые условия для привлечения этих инвестиций, не ставя практически никаких ограничений для инвестиционнойх деятельности”, - подчеркнул замминистра.

Он выделил ряд сфер, в которых Армения обладает огромным потенциалом для сотрудничества. Это пищевая промышленность, фармацевтика, машиностроение, текстильная промышленность, ювелирное дело и пр.

“Думаю, промышленная политика ЕАЭС должна в значительной мере способствовать стабильному развитию промышленности, повышению конкурентоспособности сфер стран – членов союза”, - заключил Азизян.