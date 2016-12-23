Завершилась внеочередная сессия НС Армении: состоялось голосование по одному законопроекту и трем кредитным договорам

В НС Армении завершилась внеочередная сессия НС Армении, созванная правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 111 депутатов. В начале заседания депутаты обсудили во втором чтении и полностью приняли законопроект о госпошлине, «за» проголосовали 81 депутат, «против» -5, 16 депутатов воздержались.

Состоялось также голосование по трем кредитным договорам, представленным в НС Армении на ратификацию. 3 международных договора - подписанное 30-го ноября 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и Французским агентством по развитию номер CAM 1007 01 D, затем подписанное 11-го ноября 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и Азиатским банком развития и подписанное 9-го декабря 2016 года кредитное соглашение между правительством Армении и МБРР, были ратифицированы следующим образом: «за» проголосовали 78 депутатов, «против» -24, 2 депутатов воздержались.