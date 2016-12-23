В очередном туре турнира Шарджи все представители Армении одержали победу
В продолжающемся в ОАЭ международном шахматном турнире “Женский кубок Шарджи” состоялись партии 5-го тура.
По сообщению «Арменпресс», играющая в лидирующей группе Мария Геворкян одержала 4-ю победу. Победу отпраздновали и Сусанна Габоян и Армине Бабаян.
После пяти туров три шахматистки – Мария Геворкян, Хаялла Абдулла и Анна Зозулян заработали по 4,5 балла и возглавляют турнирную таблицу. Сусанна Габоян заработала 4 балла и занимает 5-ю строчку, Армине Бабаян с 3,5 баллами занимает 9-ю позицию.
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