В Китае построили 34-метрового снеговика
На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство UPI.
На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.
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