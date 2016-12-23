Тарифы на электроэнергию в Армении снизились

Тарифы на электроэнергию в Армении были пересмотрены, в частности, для потребителей они снижены на 1.22 драма за киловатт.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на постановление, принятое на заседании КРОУ, тарифы на электроэнергию, поставляемую ЭСА, в Армении установлены в размере: для потребителей электроэнергии напряжением в 110 киловольт за 1 киловатт/час в дневное время - 33.48 драма, в ночное время - 29.48 драма. Для потребителей электроэнергии напряжением в 35 киловольт за 1 киловатт/час в дневное время - 35.98 драма, в ночное время - 31.98 драма. Для потребителей электроэнергии напряжением в 6(10) киловольт за 1 киловатт/час в дневное время - 41.98 драма, в ночное время - 31.98 драма. Для потребителей электроэнергии напряжением в 0,38 киловольт (население) за 1 киловатт/час в дневное время - 44.98 драма вместо прежних 46.2 драма, в ночное время - 34.98 драма.

Начальник управления тарифов КРОУ Армении Гарегин Баграмян сказал, что решением правительства Армении от 3-го ноября 2016 года для неимущих семей тариф за 1 киловатт/час в дневное время установлен в размере 40 драмов, в ночное время - 30 драмов.

«На пересмотр тарифов повлияло несколько факторов, однако, в основном, это снижение тарифов на газ»,- сказал начальник управления тарифов КРОУ Армении Гарегин Баграмян.

По поводу замечания общественных организаций, занимающихся правами потребителей о том, что тарифы могли быть снижены значительно больше, начальник управления тарифов КРОУ Армении Гарегин Баграмян сказал, что те, кто утверждает такое, учитывают лишь один фактор, однако надо рассматривать весь спектр вопросов. По его словам, в данном случае удалось снизить тарифы всего лишь на 1.22 драма. На вопрос, возможен ли пересмотр тарифов в будущем году, начальник управления тарифов КРОУ Армении Гарегин Баграмян сказал, что исследования покажут.

Генеральный директор ЭСА Карен Арутюнян сказал, что установление тарифов не относится к функциям их компании.

«Это является функцией КРОУ. Я вижу, как КРОУ делает все шаги в направлении тенденции к снижению тарифов, чтобы было удобно для населения»,- сказал генеральный директор ЭСА Карен Арутюнян.

Решение КРОУ вступает в силу с 1-го февраля 2017 года.