Рекордное число людей пришли поздравить императора Японии с днем рождения

Рекордное число японцев и иностранных туристов пришли в пятницу на площадь внутри императорского дворца в центре Токио, чтобы поздравить с днем рождения императора Акихито, которому исполнилось 83 года. По подсчетам организаторов, собравшихся было более 33 тысяч человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это самое большое число поздравляющих с 1989 года, когда Акихито вступил на Хризантемовый трон японских императоров.

По традиции он появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий утром вместе с императрицей Митико и другими членами семьи. Собравшиеся с энтузиазмом размахивали флажками с изображением Восходящего солнца и кричали "банзай", желая монарху "10 тысяч лет жизни".

Сам император выступил перед пришедшими его поздравить, поблагодарив их за внимание. Он также выразил сочувствие пострадавшим от мощного пожара в префектуре Ниигата, в результате которого накануне там сгорели более 150 домов. Монарх призвал оказать экстренную помощь людям, которые лишились жилья и вынуждены зимой ютиться во временных сборных пунктах.

День рождения императора отмечается в Японии как национальный праздник, это выходной день. Особый интерес к нынешнему дню рождения вызван тем, что Акихито в августе текущего года выразил желание отречься от престола и передать его своему старшему сыну - 56-летнему наследному принцу Нарухито. В настоящее время специальная комиссия при правительстве рассматривает этот вопрос.

Дело в том, что нынешнее законодательство не допускает отречения, и на престоле император обязан находится до смерти. Однако, по данным опросов, подавляющее большинство японцев с симпатией и сочувствием отнеслись к намерению Акихито уйти на покой.



AP Photo/Koji Sasahara