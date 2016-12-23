Один из экс-президентов США принял приглашение на инаугурацию Трампа

39-й президент США демократ Джимми Картер стал единственным из прежних обитателей Белого дома, кто принял приглашение на инаугурацию республиканца Дональда Трампа 20 января 2017 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Politico.

По информации издания, о своем решении Картер объявил во время занятий в воскресной школе в Джорджии, где он преподает.

Как сообщил представитель Джорджа Буша-младшего, решения 43-го президента США до Нового года ждать не стоит. По словам источника, знакомого с ситуацией, Буш-младший сомневается, стоит ли принимать приглашение.

Его отец, 41-й президент США Джордж Буш-старший точно пропустит инаугурацию Трампа. Его представитель пояснил, что это связано с возрастом экс-главы государства, которому исполнилось 92 года.

Чета Клинтонов также пока не ответила на приглашение избранного президента. Представитель Билла Клинтона отказался дать какие-либо комментарии по этому поводу.

Согласно традиции, все здравствующие президенты США получили приглашение на инаугурацию нового главы государства.

Как напоминает Politico, на первой церемонии вступления в должность Барака Обамы в 2009 году присутствовали Картер, Клинтон, а также оба Буша. В 2013 году 41-й и 43-й президенты пропустили мероприятие из-за ухудшившегося состояния здоровья Буша-старшего.

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