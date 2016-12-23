Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с краткосрочными и долгосрочными предложениями по развитию отрасли ИТТК

На заседании правительства Армении под руководством премьер-министра Армении Карена Карапетяна состоялось очередное обсуждение отрасли информационных технологий и телекоммуникаций (ИТТК). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с краткосрочными и долгосрочными предложениями по развитию отрасли информационных технологий и телекоммуникаций, которые были представлены вниманию правительства.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян придал важность сотрудничеству в этих отраслях между государством и частным сектором, а также росту числа людей с подобным мышлением. «Я связываю с вами большие надежды: вы можете стать тем локомотивом, котрый изменит экономику, среду и культуру в стране»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Он выразил готовность оказать отрасли информационных технологий и телекоммуникаций всяческое содействие.

В январе 2017 года предполагается представление премьер-министру Армении Карену Карапетяну пакета программ и итогов проделанной работы.