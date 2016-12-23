Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В поздравлении сказано:

«Уважаемые энергетики,

От имени правительства Армении и от меня лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика.

Для нашей страны, избравшей путь стабильного экономического развития, отрасль энергетики имеет важное значение, в контексте повышвния энергетической безопасности и независимости нашей страны.

Энергетики Армении работают круглосуточно, и благодаря этой работе сегодня в каждом доме Армении есть тепло и свет.

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю неиссякаемых сил и новых успехов в вашем трудном и ответственном деле».