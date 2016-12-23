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Американка превратила свое рабочее место в рождественскую сказку


Жительница американского штата Пенсильвания изменила свое рабочее место таким образом, что оно стало напоминать заснеженный дом, украшенный в честь наступающего Рождества. Видеозапись из офиса опубликовали на странице Даннины‎ Чаффин (‎Dennine Chaffin) на Facebook 19 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как Чаффин отметила в подписи к ролику, сотрудники устроили конкурс декораций. Пользовательница сняла рабочее место коллеги Мелиссы О'Нил (Melissa O'Neill).



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