Американка превратила свое рабочее место в рождественскую сказку

Жительница американского штата Пенсильвания изменила свое рабочее место таким образом, что оно стало напоминать заснеженный дом, украшенный в честь наступающего Рождества. Видеозапись из офиса опубликовали на странице Даннины‎ Чаффин (‎Dennine Chaffin) на Facebook 19 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как Чаффин отметила в подписи к ролику, сотрудники устроили конкурс декораций. Пользовательница сняла рабочее место коллеги Мелиссы О'Нил (Melissa O'Neill).