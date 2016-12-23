ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%

Всемирная организация здравоохранения объявила в пятницу о завершении испытаний экспериментальной вакцины против вируса Эбола, подтвердивших ее "высокую" эффективность. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хотя убедительные результаты уже не помогут спасти жизни жертв эпидемии в Западной Африке, они свидетельствуют о том, что во время следующей вспышки мы не будем беззащитны", - приводятся слова помощника главы ВОЗ Мари-Поль Киени в пресс-релизе.

Тестирование вакцины под названием rVSV-ZEBOV происходило в Гвинейской Республике в 2015 году. В испытании приняли участие более 11 тысяч человек. Ни один из 5837 вакцинированных не заразился вирусом в течение 10 и более дней с момента вакцинации. Среди не прошедших вакцинацию испытуемых за тот же период было зафиксировано 23 случая заболевания.

Согласно пресс-релизу, производителем вакцины является фармацевтическая компания MSD.

По данным ВОЗ, число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс. человек. Большая часть смертельных случаев приходится на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.





