Во всех областях Армении откроются тиры

Как сказал министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян, по новой программе правительства Армении количество тиров в Армении возрастет.

«Концепция стрелкового спорта состоит в том, что во всех областях Армении – в городах и селах, откроются тиры. Самое важное, чтобы наши дети умели обращаться с оружием и знали, как правильно целиться»,- сказал министр по делам спорта и молодежи Армении Грачья Ростомян. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами.