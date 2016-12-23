Подозреваемый в теракте в Берлине звонил сестре в Тунис

Предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Берлине связывался со своей сестрой в Тунисе, чтобы продемонстрировать ей праздничное освещение немецкой столицы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Daily Telegraph.

По данным издания, Анис Амри позвонил своей сестре Наджве в конце ноября и с помощью видеотрансляции через смартфон показал, как Берлин готовится к Рождеству.

"Он сказал, что где-то припарковал свой мотоцикл и гуляет. Он говорил: давай я тебе покажу огни на улицах, которые зажигают к Рождеству", — сообщила женщина. Она добавила, что не верит в виновность своего брата, но, тем не менее, призвала его сдаться властям.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).