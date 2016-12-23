Цены на некоторые товары упали

Со стороны КЗЭК был проведен мониторинг, который показал, что цены на некоторые товары в декабре упали. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КЗЭК.

В частности, пресс-секретарь КЗЭК Гаянэ Саакян сообщает, что цены на некоторые товары в декабре упали по сравнению с декабрем прошлого года.

«В 2015 и 2016 годах декабрьские цены показали снижение цен на курятину – на 18%, на бананаы – на 18%, на муку - на 18%, на колбасные изделия - на 2%, на рис - на 6%, растительное масло - 4%, сыр - 2%»,- сказано в сообщении.

Однако наблюдения КЗЭК не показали существенных колебаний в ценах на социально значимые товары. КЗЭК держит в центре внимания все отрасли с высокой централизацией и цены в крупных торговых точках и продолжит наблюдения вплоть до конца года.