В декабре цены на бензин упали на 20 драмов

Со стороны КЗЭК был проведен мониторинг, который показал, что цены на бензин в декабре последовательно падают. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба КЗЭК, пресс-секретарь КЗЭК Гаянэ Саакян сообщает, что в середине декабря цены на бензин упали на 20 драмов.

«Если в сентябре 2016 года розничная цена бензина составляла 380 драмов, то сейчас она равна 330 драмам. Исследования КЗЭК показали, что это обусловлено высокой конкуренцией. В частности, в отрасли появилась новая компания, импротирующая более дешевый бензин, что и отразилось на текущих ценах»,- сказано в сообщении.

КЗЭК держит в центре внимания все отрасли с высокой централизацией.