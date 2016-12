Трамп выступил против пышной инаугурации и присутствия знаменитостей

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что церемония по случаю его вступления в должность не будет пышной, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он написал в твиттере, что на церемонии по случаю инаугурации "не будет знаменитостей категории "А", которые пытаются получить пригласительные билеты.

Трамп не преминул упомянуть аналогичное мероприятие, которое устраивает проигравшая ему выборы Хиллари Клинтон для своих сторонников. Он написал: "Посмотрите, что они сделали для Хиллари? Ничего!".

В переходной команде избранного президента сообщили, что на церемонию приглашены лишь несколько артистов.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!