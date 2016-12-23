Умеренный исламский проповедник Фетулла Гюлен отрицает обвинения в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

В видеообращении, посланном агентству Associated Press, проживающий с 1999 года в Пенсильвании Фетулла Гюлен обвиняет турецкие власти в том, что они объявляют о его причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в Турции.

«Правительство Турции, готовя почву для будущих убийств, взваливает вину на гюленовскую общину. Убедить в этом мир невозможно»,- сказал Гюлен.

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок, было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.