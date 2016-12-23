В Турции задержана зампредседателя Меджлиса, депутат прокурдской Демократической партии народов Первин Булдан. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Twitter.

Стало известно, что ее задержали из ее дома, основания задержания пока неизвестны.

После стамбульского теракта 10-го декабря в Турции началась широкомасштабная операция против прокурдской Демократической партии народов (HDP), задержано 235 ее членов, арестовано 2 депутатов от прокурдской Демократической партии народов (HDP).

Ранее в Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Демократической партии народов (HDP), а также 10 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообшают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде».