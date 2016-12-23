Турецкий суд решил арестовать известного журналиста Джана Дюндара

22-й суд по тяжким преступлениям Стамбула решил арестовать известного журналиста Джана Дюндара. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Журналист, который был вторым главредом закрытой на 1 день за «пропаганду террористической организации» газеты «Özgür Gündem», обвиняется в «публикации заявлений террористической организации». Ему грозит тюремное заключение сроком на 1-3 года.

Дюндар на судебном заседании не присутствовал. Судья отложил заседание после принятия решения об аресте Дюндара.

Колумнист издания Cumhurriyet Джан Дюндар и анкарский корреспондент той же газеты Эрдем Гюль были арестованы еще в ноябре 2015 года за публикацию скандальной статьи о поставках боевикам ИГИЛ оружия со стороны СНБ Турции.

Дюндар был прговорен к 5 годам 10 месяцам тюремного заключения, Гюль – к 5 годам тюремного заключения. За несколько часов до оглашения приговора на Дюндара было совершено покушение.

Журналисты опротестовали этот приговор, и КС Турции решил, что при судебном преследовании журналистов были нарушены конституционные нормы свободы прессы и информации. Журналисты были освобождены.

Сейчас Дюндар, расследование в отношении которого продолжается, с июня 2016 года проживает в Германии – исходя из соображений личной безопасности.