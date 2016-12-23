Обнаруженные в Арцахе странные скальные фрагменты – это всего лишь природные образования

Обнаруженные недавно в Арцахе скальные фрагменты, расположенные на одном из восточных склонов степных участков Арцахских гор и занимающие территорию примерно в один квадратный километр - это всего лишь природные образования.

По сообщению «Арменпресс», к подобному заключению после проведенного исследования пришел заведующий кафедрой культурологии ЕГУ, руководитель археологической экспедиции арцахского Тигранакерта Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Гамлет Петросян. По его словам, сравнительно цельные образцы скальных фрагментов представляют собой полусферические или полуэллиптические формы, состоят из двух частей – чашевидного и шаровидного камней. Их приблизительные размеры: диаметр – от 1-1,2 м до 3-3,5 м, высота – 0,3-1 м.

“В том, что эти фрагменты имеют природное происхождение, нет никаких сомнений. На камнях напрочь отсутствуют следы надрезов, обработки, шлифовки. Лишь в двух случаях можно утверждать, что люди пытались извлечь шар или какую-то его часть. В любом случае, эти камни, видимо, привлекли внимание своим необычным видом, и, не исключено, что дальнейшее более детальное изучение может выявить и другие факты их происхождения”, - заявил Петросян.

Он затруднился ответить, животное или иное (растительное, вулканическое) происхождение имеют эти находки.

“Надеюсь, в ближайшие дни совещания с соответствующими специалистами прольют свет и на этот вопрос”, - отметил он, поблагодарив жителя Мартакерта Нарека, обнаружившего фрагменты несколько месяцев назад и сообщившего об этом сотрудникам историко-геологического музея Мартакерта и через них Гамлету Петросяну, а также замминистру экономики НКР Сергею Шахвердяну, который своей публикацией “заставил” ускорить предварительные исследования. Петросян также поблагодарил доцента Государственного университета Арцаха Юрия Аракеляна и научного сотрудника ГНКО “Защита исторической среды” Нжде Ераняна и его супругу Лилит Погосян, которые своими профессиональными советами и поддержкой помогли ходу предварительного исследования.