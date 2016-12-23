Министерство здравоохранения призывает обращать внимание на сроки годности продуктов питания
10:38, 23 Декабрь, 2016
Министерство здравоохранения Армении призывает население предпринять все меры безопасности, чтобы избежать в праздничные дни пищевых отравлений.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, в обращении сказано:
«Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций начинается с момента приобретения продуктов питания.
Чтобы избежать в праздничные дни пищевых отравлений и кишечных инфекций необходимо:
- Делать покупки в магазинах, а не в неуправляемых уличных точках или же рядом с рынками
- Покупать свежие, неповрежденные продукты питания
- Салаты, мясные продукты, желе дома готовить в малых количествах, с сохранением правил гигиены и санитарии
- При покупке обращать внимание на сроки годности продуктов питания, условия их хранения
- Отдавать предпочтение продуктам, прошедшим заводскую обработку, например, пастеризованное молоко
- Не покупать и не употреблять продукты питания неизвестного происхождения. Грибы покупать только с рынка или из магазина, при наличии удостоверения проверки их санитарным врачом
При покупке в магазинах готовых блюд обращать внимание на сроки годности продуктов питания, условия их хранения.