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Министерство здравоохранения призывает обращать внимание на сроки годности продуктов питания


Министерство здравоохранения Армении призывает население предпринять все меры безопасности, чтобы избежать в праздничные дни пищевых отравлений.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, в обращении сказано:

 «Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций начинается с момента приобретения продуктов питания.

Чтобы избежать в праздничные дни пищевых отравлений и кишечных инфекций необходимо:

  • Делать покупки в магазинах, а не в неуправляемых уличных точках или же рядом с рынками
  • Покупать свежие, неповрежденные продукты питания
  • Салаты, мясные продукты, желе дома готовить в малых количествах, с сохранением правил гигиены и санитарии
  • При покупке обращать внимание на сроки годности продуктов питания, условия их хранения
  • Отдавать предпочтение продуктам, прошедшим заводскую обработку, например, пастеризованное молоко
  • Не покупать и не употреблять продукты питания неизвестного происхождения. Грибы покупать только с рынка или из магазина, при наличии удостоверения проверки их санитарным врачом

При покупке в магазинах готовых блюд обращать внимание на сроки годности продуктов питания, условия их хранения.



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