Свыше 150 домов сгорели в Японии в результате сильного пожара

Более 150 жилых домов и построек сгорели в городе Итоигава в префектуре Ниигата в результате сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила чрезвычайная комиссия, сформированная на месте ЧП из представителей противопожарного ведомства, полиции и муниципальной администрации.

В результате крупнейшего в Японии за последние годы возгорания угарным газом отравились восемь человек - две жительницы пострадавшего района и шесть спасателей. Из зоны бедствия эвакуированы почти 750 человек.

В настоящее время пожар потушен, спасатели обрабатывают его район реактивами, чтобы не допустить повторных возгораний.

Пожар вспыхнул в четверг в одной из местных закусочных. Огонь быстро перекинулся на соседние дома из-за сильного ветра, скорость порывов которого превышала в момент бедствия 20 метров в секунду.