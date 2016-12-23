Елизавета II из-за болезни отправилась в рождественское путешествие на день позже

Британская королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский в четверг отправились в поместье Сандрингхэм в графстве Норфолк на вертолете, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее планировалось, что королевская чета отбудет в поездку накануне на поезде, но от традиционного рождественского путешествия на поезде пришлось отказаться из-за сильной простуды королевской четы.