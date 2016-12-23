Трамп назначил на должность пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера

Избранный президент США Дональд Трамп назначил в четверг на пост пресс-секретаря Белого дома в новой администрации представителя своей переходной команды Шона Спайсера.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в распространенном заявлении республиканца.

Республиканец также назначил Хоуп Хикс директором Белого дома по стратегической связи, Джейсона Миллера - директором по коммуникациям, а Дэна Скавино - директором по социальным сетям. Трамп также сделал их своими помощниками.

"Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моего штаба во время избирательной кампании и в переходной команде", - отметил сам республиканец.

AP Photo/Carolyn Kaster