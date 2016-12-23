Дождливая погода и промозглый ветер — совсем не в таких условиях жители сирийского Алеппо привыкли праздновать свои торжества. Однако сегодня, в день, когда город был объявлен полностью свободным от присутствия вооруженных бандформирований, никакая стихия не может удержать людей от того, чтобы выйти на улицу и разделить с другими этот праздник — пожалуй, самый значимый в их жизни за последние пять лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.

Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.

В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".

"Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар, да здравствуют Сирия и Россия!", - сказала журналистам одна из жительниц города.

Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.