22-го декабря Общественный совет при Министерстве территориального управления и развития Армении созвал заседание, на котором председательствовал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

В повестке заседания министр территориального управления и развития Армении Давид Локян представил изменения к закону о местных налогах и пошлинах.

«В НС Армении прошли довольно серьезные обсуждения. Представленные обоснования пришли к выводу о том, что для нормальной деятельности областей и общин, для обеспечения населению общин услугами, руководители общин должны собирать местные налоги и пошлины – в меру своих возможностей»,- сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

Затем были представлены изменения и новый проект закона о местном самоуправлении. Этими изменениями устанавливаются новые понятия о «местном самоуправлении», его принципах, органах, задачах общин, полномочиях органов местного самоуправления, их финансовых и правовых основах, гарантиях, об особенностях органов местного самоуправления в Гюмри и Ванадзоре, а также о регуляции отношений между органами местного самоуправления и государственными структурами.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении, начальник управления местного самоуправления Министерства территориального управления и развития Армении Ашот Гилоян представил ситуацию на местах в области применения ИТ-технологий и предстоящие задачи.

В 559 из 792 общин Армении действует система осуществления функций органов местного самоуправления электронным путем. «В данный момент 195 общинных муниципалитетов имеют свои инернет-сайты, основная часть из которых работает на основе указанной системы осуществления функций органов местного самоуправления электронным путем. В этих инернет-сайтах опубликованы все важные сведения об общинных муниципалитетах, которые обязательны – согласно законам о местном самоуправлении и о свободе информационного доступа. Министерство территориального управления и развития Армении будет продолжать активно работать в напрвлении увеличения числа общинных муниципалитетов, которые имеют свои инернет-сайты»,- сказал начальник управления местного самоуправления Министерства территориального управления и развития Армении Ашот Гилоян.

По просьбе членов Общественного совета при Министерстве территориального управления и развития Армении, министр территориального управления и развития Армении Давид Локян прокомментировал свои визиты в общины с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

«Мы предприняли ряд инициатив. Надо общинам предоставить простыр инструменты, с помощью которых они смогут воспользоваться кредитными ресурсами. Кроме обсуждения социально-экономических проблем в областях, по ходу предлагались различные инвестиционные программы. Мы говорим следующее – общины могут получать дополнительный доход, создавать налог на имущество, если смогут стимулировать инвстиционные программы в своих общинах. Наблюдается довольно большая активность: уже сегодня в Министерство территориального управления и развития Армении представлены многочисленные инвестиционные программы»,- сказал министр территориального управления и развития Армении Давид Локян.

В ходе заседания участниики выступили спредложениями и обсудили текущие вопросы.