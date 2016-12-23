Подведены итоги конкурса “Стипендия имени Исаака Исаакяна”

В Центральном банке РА были подведены итоги очередного конкурса имени первого председателя ЦБ Исаака Исаакяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ЦБ РА.

Для участия в конкурсе исследовательско-аналитическую работу представили участвующие в программе “Магистр экономики” 50 студентов факультетов экономики и управления, а также математики и механики Ереванского государственного университета (ЕГУ), Армянского государственного экономического университета, экономического факультета Государственного университета Арцаха и Американского университета Армении.

В финальном этапе конкурса приняли участие 20 студентов, оценив работы которых, совет ЦБ установил для семи студентов стипендию имени Исаака Исаакяна в размере 50 тысяч драмов ежемесячно сроком на 6 месяцев.

Конкурс “Стипендия имени Исаака Исаакяна” проводится с 2003 года. За этот период стипендии успели получить 87 студентов.