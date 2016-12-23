Предстоящие новости: 23.12.2016

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 23-го декабря, состоится отбытие в Цахкадзор, где состоится форум на тему «Таможенный Союз – Армения: перспективы развития промышленного сотрудничества». На форуме выступят министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, член коллегии ЕАЭК Вероника Никишина. В ходе форума представители Армении, РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии обсудят вопросы развития промышленной кооперации и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Сегодня, 23-го декабря, состоится совместная пресс-конференция председателя Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Артака Давтяна и председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Некоторые ведомства подводят итоги года. Сегодня, 23-го декабря, состоятся пресс-конференции министра образования и науки Левона Мкртчяна, министра финансов Армении Вардна Арамяна, председателя Госкомитета градостроительства при правительстве Армении Нарека Саркисяна, начальника Государственной инспекции по языку Серго Ерицяна.

Научно-медицинский центр дерматологии и СПИ АОЗТ отмечает 95-летие основания кафедры дерматологии и СПИ Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци. По этому поводу сегодня, 23-го декабря, состоится мероприятие по случаю 95-летия основания кафедры дерматологии и СПИ Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци.

В Министерстве диаспоры Армении состоится очередное заседание межведомственной комиссии по проблемам сирийских армян под руководством министра диаспоры Армении Грануш Акопян.

Сегодня, 23-го декабря, состоится 7-й съезд партии «Третья Республика». В повестке съезда – программа партии, изменения в уставе партии, выборы, принятие резолюции.

В Ереване состоятся новогодние представления московского цирка «Шапито». Сегодня, 23-го декабря, состоится пресс-конференция представителей московского цирка «Шапито», художественного руководителя Ереванского цирка Соса Петросяна.

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