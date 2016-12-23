Ереванский бестселлер 4/42: в рейтинговой таблице появилась новая книга

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Эдгара Арутюняна – сборник«Искусство преданности, или ода розе».

На 2-м месте - книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте - «Игра в бисер» Германа Гессе. Это последний большой роман Германа Гессе, подводящий итоги пути, пройденного писателем, отражающий его духовные поиски – от новых романтических опытов до зрелых модернистских произведений.

На 4-м месте - произведение Джона Грина «Виноваты звезды». Это острое, проникновенное и смелое произведение является самым претенциозным произведением автора, которое раскрывает трогательную и трагическую историю любви и жизни. «Виноваты звезды» является мировым бестселлером 2014 года.

На 5-м месте - роман молодого и многообещающего писателя Нарека Галстяна «Ахпары» Это первый роман автора, рассказывающий историю семьи, спасшейся во время Геноцида армян, сначала в Греции, затем в советской Армении. Издательство «Антарес». Книга удостоилась высокого отзыва литературоведов.

На 6-м месте – знаменитая сказка Джорджа Оруэлла "Скотный двор»", написанная в 1943-44гг. Угнетенные животные "Барской Фермы" устраивают восстание, изгоняют жестокого фермера Джонса, меняют название фермы и пытаются устроить жизнь на основах новой справедливой теории - Зверизма, придуманной старым хряком Майором.

Восставшие пишут Семь Заповедей, в согласии с которыми они отныне будут жить, но постепенно перенимают все пороки человечества.

На 7-м месте – «Где мой сыр?» - одна из наиболее читаемых в мире книг. Книга рассказывает об изменениях, происходящих в лабиринте, где четверо героев сталкиваются с изменениями, и каждый по-своему проявляет себя, что позволяет нам узнавать самих себя в этих проявлениях. Автор книги – Спенсер Джонсон, написал простую, с первого взгляда, историю, однако в ней есть важная составляющая, которая может изменить наше отношение к изменениям.

На 8-м месте – сборник «Рассказы» Достоевского.

На 9-м месте – новая книга: «Путешествие: До любви» Левона Шахнура. В книге отражены мотивы жизни и смерти. Автор применил различные стили, архитектурные и математические образы, изменчивый сюжет, часто, сюжетные ходы являются как бы сюрпризом и для самого автора.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.