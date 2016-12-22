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Сигнал о пожаре в Матенадаране оказался ложным


Дым, виднмый с территории здания Матенадарана, оказался дымом из котельной, и сигнал о пожаре в Матенадаране оказался ложным. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Это известие подтвердил и корреспондент «Арменпресс», оказавшийся поблизости от здания Матенадарана.

Как только был получен сигнал о пожаре в Матенадаране, туда выехал боевсой наряд, который и выяснил, что дым, виднмый с территории здания Матенадарана, оказался дымом из котельной.



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