День заседания совета РПА пока не назначен

Во время заседания исполнительного органа РПА вопрос о проведении заседания совета РПА не обсуждался. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Во время заседания исполнительного органа РПА вопрос о проведении заседания совета РПА не обсуждался. У нас нет временных ограничений в этом отношении. Пока решения об этом нет, сообщу, как только будет»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

С его слов, на заседании исполнительного органа РПА обсуждались внутриполитические, внутрипартийные вопросы, а также повестка внеочередного заседания НС Армении.

Ранее Эдуард Шармазанов сказал, что на заседании совета РПА пройдут выборы зампредседателя РПА, заместителей, председателей комиссий. «На данный момент самым вероятным кандидатом на пост первого зампредседателя РПА является премьер-министр Карен Карапетян»,- сказал зампредседателя НС Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.