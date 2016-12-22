Пожарные изолировали крупный пожар, возникший на улице Согомона Таронци
В 20.44 22-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что в здании номер 22 по улице Согомона Таронци вспыхнул пожар. Необходима помощь спасателей.
На место выехали боевой наряд и оперативная группа с группой быстрого реаагирования.
В 20.57 был объявлен уровень сложности пожара «БИС-1».
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожарные изолировали крупный пожар, возникший на улице Согомона Таронци в 21.23.
Информация последует.
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