В 20.44 22-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что в здании номер 22 по улице Согомона Таронци вспыхнул пожар. Необходима помощь спасателей.

На место выехали боевой наряд и оперативная группа с группой быстрого реаагирования.

В 20.57 был объявлен уровень сложности пожара «БИС-1».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожарные изолировали крупный пожар, возникший на улице Согомона Таронци в 21.23.

Информация последует.