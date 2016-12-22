Выпускники Академии юстиции назначены на службу в Следственный комитет Армении

В Следственном комитете Армении 22-го декабря состоялась торжественная церемония вручения дипломов 19 выпускникам-слушателям Академии юстиции, в которой принимали участие председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян, ректор Академии юстиции Сергей Аракелян, члены коллегии Следственного комитета Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

Согласно сообщению, вместе с дипломами, по традиции, 19 выпускникам-слушателям Академии юстиции были вручены приказы председателя Следственного комитета Армении о назначениях в качестве следователей в соответствующие территориальные подразделения Следственного комитета Армении.

«Уже 2 года, как сформировалась эта новая культура - вместе с дипломами выпускникам-слушателям Академии юстиции вручаются приказы председателя Следственного комитета Армении о назначениях в качестве следователей в соответствующие территориальные подразделения Следственного комитета Армении. Приятно, что эта культура оказалась заразительной, и ее применяют и другие ведомства»,- сказал председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян.

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян подчеркнул, что работа следователем является государственной особой службой, каждый шаг в этой работе регулируется уставом и законодательством, и любое отклонение в действиях следователя может сыграть решающую роль в ходе уголовного дела, в частности, незаконно добытые доказательства могут стать неприемлемыми.

«Вы имеете дело с людскими судьбами и не имеете права на ошибку. Ваша работа похожа на работу хирурга, каждый неверный шаг которого может оказаться для пациента судьбоносным. Так же каждый неверный шаг следователя может оказаться судьбоносным для человека, которого касается следствие»,- сказал председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян.

Обращаясь к новоиспеченным следователям, он подчеркнул, что каждый из них обязан владеть положениями действующего законодательства и строго следовать им.