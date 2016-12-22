Курды заявили о гибели 24 мирных жителей в Эль-Бабе от ударов турецких ВВС

Турецкие ВВС вторые сутки наносят авиаудары по городу Эль-Баб на севере провинции Алеппо. В результате авианалетов погибли 24 мирных жителя, включая детей. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

"Сегодня в результате авиаударов турецких ВВС погибли десять человек, десятки ранены. Самолет атаковал на юге Эль-Баб автобус, который перевозил беженцев", — рассказал Хеду.

В среду, по словам курдского политика, от авиаударов погибли 14 мирных граждан. "Среди погибших четверо детей из одной семьи", — добавил он.

Город Эль-Баб, подконтрольный террористической группировке "Исламское государство", по данным курдов, осажден турецкими войсками и союзными им группировками из коалиции "Щит Ефрата".