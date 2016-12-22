Дочь Саддама Хусейна призналась в симпатиях к Дональду Трампу

Дочь Саддама Хусейна прокомментировала избрание миллиардера Дональда Трампа президентом США. Как сообщает Арменпресс, по ее словам, Трамп является тем политиком, который впервые смог признать ошибки своих предшественников.

"Этот человек имеет высокий уровень политической чувствительности и оппозиционности по отношению к войне в Ираке", — сказала она в интервью CNN.

Также она отметила, что Трамп разоблачал ошибки других, особенно в отношении Ирака.

Дочь Хусейна отметила, что винит США в хаосе, который до сих пор сохраняется в Ираке. Также она надеется, что политика Трампа будет отличаться от политики его предшественников.