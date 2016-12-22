Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года обменялся подарками с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - сообщил в четверг телеканал "Беларусь-1".

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила о встрече Лукашенко и Кучмы. Отмечалось, что на ней они обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также обменялись подарками.

Белоруссия и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.