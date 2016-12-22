Шарль Азнавур проводит три эксклюзивных концерта в Париже

Легендарный армянский певец Шарль Азнавур 21 декабря начал серию из трех эксклюзивных концертов в Париже, во Дворце спорта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Nouvelles d`Armenie, Азнавур своими песнями тронул сердце аудитории, представив на концерте свои популярные хиты.

Другие концерты шансонье пройдут в Париже 26 и 28 декабря. В сентябре 2015 года с того же концертного зала почти 93-летний певец начал мировое турне, в том числе провел концерты в Ереване, Москве, Нью-Йорке, Бостон, Монреале, Квебеке, Майами, Лос-Анджелесе.