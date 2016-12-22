В Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 22-го декабря по положению на 19.00 часов в республике есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, труднопроходимы Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Сараван-"Зангер", Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Берд-Чамбарак, Маралик-Ланджик, Маралик-Артик, Вардахпюр-Ашоцк, Цохамарг-Амасия, Сисиан-Капан местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей.