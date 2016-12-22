В РФ Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ

Московский окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову).

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, она признана виновной в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Караулову виновной и приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима", - огласил решение судья Александр Абабков. Ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - один год и два месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии три года и четыре месяца.

По мнению суда, исправление Карауловой возможно только в изоляции от общества. Как отмечается в приговоре, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности".

В основу приговора судья положил признательные показания Карауловой. "Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде", - сказал судья. Он уточнил, что заявления подсудимой, о том, что эти показания были получены под давлением, являются противоречивыми и не соответствуют действительности.

После вынесения приговора при разговоре с адвокатами Караулова была спокойной и улыбалась. Адвокат подсудимой Сергей Бадамшин заявил, что уже обжаловал приговор.

ФОТО: ТАСС