ЕЭК планирует усовершенствовать методику распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена усовершенствовать механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, решение о методике расчета нормативов их распределения должно быть принято не позднее 2018 года.
«Объем средств, перераспределяемый между бюджетами стран Союза, для многих из них довольно существенный, особенно, с учетом экономической ситуации. Такую работу мы считаем принципиально важной», - отмечает директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян.
Действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были рассчитаны при присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. Расчет производился с учетом методики, использованной в 2010 году при определении нормативов между первыми тремя государствами-членами Союза, а также принципа «государства-члены ЕАЭС как единое целое плюс новое государство». Согласно договоренностям о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены на три года с начала применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Таким образом, к августу 2018 года должно быть принято решение о методике расчета нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, а также произведен их расчет.
При разработке более совершенной методики, Комиссия намерена учесть лучшие международные практики и опыт других крупных интеграционных объединений, выявить зависимость между макроэкономическими показателями развития экономик стран ЕАЭС и суммой распределяемых между бюджетами ввозных таможенных пошлин. Не исключено, что показатели, на которых основывается методика расчета, будут расширены или пересмотрены.
Также будут сформулированы рекомендации на случай присоединении к Евразийскому экономическому союзу новых членов.