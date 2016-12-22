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Губернатор Алеппо назвал возвращение жителей в город одной из главных задач


Возвращение жителей Алеппо — это одна из основных задач администрации провинции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.

"Провинция Алеппо сталкивается с новым вызовом в связи с переселением жителей восточных районов. Это дополнительная нагрузка на город, который и так живет на пределе из-за почти трехлетней блокады. Поэтому необходимо, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои дома в освобожденных районах", — сказал он.

Губернатор напомнил, что до войны в Алеппо проживали около трех миллионов человек. "Несмотря на то, что точная статистика отсутствует из-за сложившейся ситуации, по нашим данным, больше двух миллионов человек в настоящее время проживают в городе Алеппо. И мы надеемся, что и остальные вернутся в город, чтобы участвовать в его восстановлении и сделать его еще лучше, чем он был до этого", — сказал Дияб.

 

ФОТО: REUTERS



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