Валюта подорожала

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 22-е декабря, курс доллара вырос на 1,09 драма и составил 481.77 драма. Евро подорожал на 3,21 драма, и курс его составил 503,02 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 7,92 драма, подорожав по сравнению с предыдущим днем на 0.05 драмов. Британский фунт подорожал на 1,25 драма, составив курс в 594,12 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 17 тысяч 559,4 драма, серебра - 248,29 драма, платины – 14 тысяч 126,21 драма.