Трамп решил назначить Келлиэн Конуэй на пост советника президента

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить Келлиэн Конуэй своим советником. Как передает Арменпресс, об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на заявление переходной команды.

Конуэй до недавних пор была менеджером предвыборной кампании Трампа. В заявлении, выдержки из которого приводят СМИ, отмечается, что Конуэй "сыграла решающую роль в победе (на президентских выборах - ИФ)".

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года.