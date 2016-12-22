Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян обсудили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета

22 декабря в Астане Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге, передает Арменпресс.

В 2016 году Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами под председательством Казахстана в ЕАЭС подготовила ряд важных документов по вопросам дальнейшего развития евразийской интеграции. Они будут рассмотрены на предстоящем заседании. На повестке – вопросы совместной координации транспортной политики, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян проинформировал Президента Республики Казахстан о текущем состоянии вопросов, которые будут рассмотрены главами государств.