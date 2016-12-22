Мэр Еревана вручил ключи от новых квартир семьям полицейских, погибших в июле 2016 года на территории полка ППС полиции Армении

Мэр Еревана Тарон Маргарян вручил ключи от новых квартир семьям полицейских Гагика Мкртчяна и Юрия Тепаносяна, погибших в июле 2016 года на территории полка патрульно-постовой службы полиции Армении. об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«По предложению президента Республики и при посредничестве начальника полиции Армении, Совет старейшин Еревана единогласно принял решение предоставить квартиры семьям погибших полицейских. Несомненно, ничто не может возместить вашу потерю. В любом случае, я знаю, что ваши семьи, действительно, нуждались в этих квартирах. Желаю вам здоровья и благополучия», - отметил Тарон Маргарян и заверил, что в рамках своих полномочий мэрия Еревана продолжит оказывать постоянное содействие семьям погибших полицейских.