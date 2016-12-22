Налаживание диалога Россия–США исходит из интересов национальной безопасности Армении

Начальник Национального исследовательского университета обороны ,генерал-лейтенант, доктор политических наук (РФ), профессор (РА), приглашенный ведущий профессор Национального университета обороны США, приглашенный исследователь Программы национальной безопасности Гарвардского университета, действительный избранный член Академии военных наук РФ, член Научно-экспертного совета ОДКБ Гайк Котанджян выступил с докладом 22 декабря на совместном заседании Постоянной комиссии НС РА по внешним связям и Комитета Госдумы РФ по вопросам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Арменпресс» приводит его доклад полностью.

Сбалансированная внешняя политика Армении как стратегическая возможность создания платформы налаживания диалога Россия - США

Уважаемые господа Сопредседатели,

Уважаемые коллеги,

Краеугольным камнем безопасностной политики Армении со дня обретения ею независимости в 1991 году является ее сбалансированность, стремление наладить партнерские отношения как с соседними государствами, так и с внерегиональными центрами сил. Данный выбор отражает геостратегические реалии и геополитические императивы эффективной жизнедеятельности независимого армянского государства как гаранта устойчивого развития и безопасности одиннадцатимиллионного Армянства Республики Армения, Нагорно-Карабахской Республики и Диаспоры. При этом необходимо отметить неизменность поддержания данного баланса при всех сложностях, возникавших во взаимоотношениях между ее союзниками и партнерами, в первую очередь – между Россией и Соединенными Штатами Америки. Имею честь подчеркнуть, что для Армении стратегическим союзником является Россия, безопасностные отношения с которой в двустороннем формате Армения дополняет стратегическим сотрудничеством с ней и другими государствами в многостороннем формате в рамках ОДКБ.

Современный этап армяно-российского военного и военно-технического сотрудничества отличается большой динамикой, что обусловлено вниманием глав наших братских государств к данной сфере межгосударственных отношений. В этом смысле знаковым событием стал Армяно-российский бизнес-форум в Гюмри в 2013 году с участием Президента России Владимира Владимировича Путина и Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна. Форуму предшествовало посещение ими 102-й российской военной базы с обсуждением задач ее военно-технической модернизации и повышения эффективности обслуживания.

На мой взгляд, решение этих задач в условиях создания Объединенной группировки войск (сил) вооруженных сил Армении и России придает значительную актуальность заинтересованному обсуждению армянской и российской сторонами проекта создания армяно-российского оборонно-промышленного комплекса в Гюмри. При этом данный многопрофильный масштаб комплекса целесообразно рассчитать таким образом, чтобы он, параллельно с решением задач модернизации 102-й базы, мог бы стать платформой для налаживания делового военно-технического сотрудничества между Россией и граничащими с Арменией государствами с выходом на расположенные в них традиционные для РФ рынки вооружений. В то же время создание рабочих мест в Гюмри стало бы фактором улучшения демографической обстановки в городе дислокации 102-й базы и укрепления социальных связей местного армянского населения с военнослужащими российской военной базы.

Важность системного развертывания совместного военно-промышленного предприятия в связи с модернизацией 102-й базы в Гюмри вчера в своем интервью российским СМИ подчеркнул Министр Обороны Республики Армения Виген Саргсян[1].

В качестве стартового этапа этого оборонно-промышленного проекта целесообразно рассмотреть создание в Ширакской области армяно-российского предприятия по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники 102-й российской военной базы. Для кадрового обеспечения решения этих задач было бы логично предусмотреть учреждение силами совместного армяно-российского оборонно-промышленного предприятия собственного многопрофильного технического колледжа. Международной договорно-правовой базой этому могут стать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Ширакской областью Армении и Ульяновской и Ростовской областями России.[2] Особую роль в решении данной стратегически важной задачи – во исполнение соглашения «О сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах от 15.09.2009 г. между администрациями Ширакского марза и Ульяновской области»[3] – может сыграть развитый оборонно-промышленный комплекс Ульяновской области, где доля оборонно-промышленных предприятий в совокупной продукции области составляет около 80 %. Важность подключения Ростовской области к поэтапному развертыванию данного военно-промышленного предприятия регионального значения обусловлена нахождением в Ростове командования Северокавказского военного округа, осуществляющего руководство деятельностью военной базы в Гюмри.

По нашему мнению, включение в повестку дня региональных форумов специального раздела, посвященного перспективам военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества, может стать важным стимулом для устойчивого экономического, военно-технического и социального развития регионов обоих государств. Судя по инновационной ориентации нового Правительства Республики Армения, оно сделает армяно-российское сотрудничество в создании многопрофильного военно-промышленного предприятия в Гюмри одним из своих стратегических приоритетов.

Как отмечалось выше, Армения, следуя своим стратегическим безопасностным интересам баланса ориентации в отношении Москвы, Вашингтона и Брюсселя, одновременно с РФ и ОДКБ продуктивным образом партнерствует с такими евроатлантическими центрами силы, как США, НАТО и Европейский Союз. С 2005 г. Армения эффективно реализует Индивидуальные планы действий партнерства НАТО, нацеленные на продвижение оборонно-безопасностных реформ. Наше государство также наращивает свою вовлеченность в систему международной безопасности через участие в миротворческих операциях в Ираке, Косово, а сейчас и в Афганистане, Ливане и Мали.

В этом контексте 25-летнее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами для Армении имеет особое значение. США, являясь одним из основных доноров Республики Армения, играют важную роль в процессе осуществления структурных реформ, направленных на модернизацию системы государственного управления, реализацию эффективных мер по защите прав человека и борьбы против коррупции, внося весомый вклад в развитие независимой государственности Республики Армения. Особо важно участие и США и России вместе с Францией в поддержании консенсуса в отношении принципов мирного урегулирования Карабахского конфликта.

С учетом вышесказанного и характерной для последних лет конфронтации в российско-американских отношениях следует заметить, что она существенно ограничивает ресурсы Армении для реализации сбалансированной внешней политики. В этом смысле сближение между Россией и США вытекает из стратегических интересов национальной безопасности Армении. Мы считаем, что многолетний баланс стратегического союзничества Армении с Россией и стратегического партнерства Армении с Соединенными Штатами предоставляет возможность для рассмотрения Армении в качестве взаимоприемлемой платформы по налаживанию диалога между Россией и США.

Создание платформ для диалога Россия-США приобретает особую важность в период уточнения стратегических приоритетов Москвы и Вашингтона перед вступлением в должность вновь избранного Президента США. В этом смысле армянская академическая платформа консультаций и обмена мессиджами для российско-американского диалога может быть использована не только в деле обсуждения текущих двусторонних отношений, но и вопросов стратегического калибра, связанных с динамикой глобальной и региональной безопасности. О поддержке данной оценки роли Армении в налаживании российско-американского стратегического диалога свидетельствует опыт успешного проведения научно-экспертных форумов нашим Институтом национальных стратегических исследований Министерства обороны с участием ведущих представителей таких безопасностных школ, как МГИМО МИД Российской Федерации, Гарвардский университет, Национальный университет обороны США, британский Чатам Хаус, Иерусалимский университет, Стамбульский университет ”Кадыр Хас” и другие.

Свидетельством ответственности Института национальных стратегических исследований в поддержании роли Республики Армения в создании научно-экспертных платформ по стратегическим проблемам международной безопасности является его недавнее участие в процессе стратегического пересмотра стратегии миротворчества ООН с обсуждением итогов этого пересмотра на организованном нами стратегическом форуме в Ереване. И стартовой платформой для продвижения данного миротворческого сотрудничества на научно-экспертном уровне стал Стратегический Форум в 2015 году, когда после воссоединения Крыма с Россией – в острой фазе ее взаимоотношений с Западом – нам удалось в Ереване за одним столом собрать для диалога и обмена мессиджами профессионалов-безопасностников как из России и других государств ОДКБ, так и из США и других государств НАТО.

Позвольте выразить уверенность в важности продолжения миссии Республики Армения в целом, а также в лице ее головного государственного аналитического центра по проблемам национальной и международной безопасности - Национального исследовательского университета обороны в качестве научно-экспертной платформы налаживания консультаций и диалога между союзником Армении Россией и партнером - Соединенными Штатами Америки.

[1] См.:-«Возобновление войны станет серьезнейшей угрозой». Министр обороны Армении рассказал о сотрудничестве с Москвой и НАТО.

(https://lenta.ru/articles/2016/12/21/sargsyan/).

[2] См.:-Совместная пресс-конференция Президента Сержа Саргсяна и Президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров.

https://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-press-conference-with-the-President-of-Russian-Federation/.

[3] См.:-Межрегиональное сотрудничество.

https://arm.rs.gov.ru/node/541.